В Баку и на Абшеронском полуострове 16 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем — 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70-75%, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах местами пройдет дождь. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем — 30-35° тепла, в горах ночью — 8–13°, днем — 22-27° тепла.