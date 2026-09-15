В рамках программы «Великое возвращение», реализуемой по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Гузейхырман выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе 33 семьи (135 человек) возвращаются в Ходжавенд, 9 семей (44 человека) — в поселок Гырмызы Базар и 8 семей (41 человек) — в село Гузейхырман.

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.