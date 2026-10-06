В 2025 году в Азербайджане было зарегистрировано 5702 обращения о коррупции, из которых 508 поступили от работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях по месту своей работы.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Камал Джафаров в ходе обсуждения законопроекта «О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией», сообщает Minval Politika.

По его словам, такие обращения составили 8,9% от общего числа. Депутат отметил, что необходимость принятия отдельного закона в этой сфере связана в том числе с рекомендациями международных организаций, включая ОЭСР и ГРЕКО.

Законопроект позволит работнику самостоятельно выбирать, куда сообщать о коррупции: в уполномоченное подразделение организации, ее руководству либо непосредственно в специализированный орган прокуратуры.

Для информаторов предусматриваются гарантии конфиденциальности, меры безопасности, бесплатная юридическая помощь за счет государства и компенсация причиненного вреда. Если предоставленная информация подтвердится, работник также сможет получить материальное вознаграждение.

Кроме того, за сообщение о коррупции сотрудника нельзя будет увольнять, переводить на другую работу, подвергать дисциплинарным взысканиям или другим формам давления.

При этом заведомо ложная или клеветническая информация не будет считаться сообщением о коррупционном правонарушении.

Джафаров также затронул вопрос освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. Он напомнил, что действующее законодательство предусматривает такую возможность для лица, добровольно сообщившего о даче взятки до раскрытия преступления.

В то же время, по мнению депутата, аналогичный механизм не должен автоматически применяться к получателям взяток, поскольку должностные лица знают требования законодательства и несут повышенную ответственность.