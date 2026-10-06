В Академии наук Албании в Тиране представили книгу историка Ризвана Гусейнова «Краткая история Кавказской Албании», посвященную истории и культурному наследию древнего государства, а также обсудили развитие научных и культурных связей между Азербайджаном и Албанией.

Мероприятие организовало посольство Азербайджана в Албании. В нем приняли участие президент Академии наук Албании, академик Скендер Гинуши, ученый секретарь Академии Анила Хода, бывший президент Академии, академик Реджеб Мейдани, заведующий отделом албанологии Гезим Ходжа, представители научных кругов, СМИ и общественности.

Посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов в ходе презентации заявил, что история Кавказской Албании является важной частью исторического наследия республики. По его словам, изучение истории региона, его культуры, религии, архитектуры и христианского наследия имеет большое значение.

Дипломат отметил, что Азербайджан заинтересован в доведении до международной общественности исторических реалий, связанных с Кавказской Албанией. Он также подчеркнул, что сотрудничество Баку и Тираны развивается в научной и культурной сферах наряду с политическим, экономическим и энергетическим взаимодействием.

Автор книги, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов рассказал о сборе материалов для издания и представил свое видение истории государственности Кавказской Албании и ее роли в политическом и культурном развитии Азербайджана. Отдельно историк остановился на раннехристианском наследии региона, назвав одним из его примеров древнюю церковь Святого Елисея в селе Киш Шекинского района Азербайджана.

Гусейнов также затронул историю Албанской апостольской церкви и Албанского католикосата. По его словам, переломным событием стало упразднение Албанского католикосата в 1836 году по указу российского императора Николая I и передача его церквей, земель, имущества, архивов и паствы в подчинение Эчмиадзинской армянской церкви. По мнению историка, последовавшие процессы создали условия для деэтнизации и арменизации местного албанского населения, а албанское религиозное и культурное наследие в дальнейшем стало представляться как армянское.

Гусейнов также заявил, что в ряде исторических памятников могли изменяться их внешний облик и надписи. Он подчеркнул необходимость изучения принадлежности наследия Кавказской Албании на международном научном уровне с опорой на первоисточники и материальные свидетельства.

Заведующий отделом албанологии Академии наук Албании академик Гезим Ходжа выступил с докладом «Взгляд на историю Кавказской Албании», представив свои оценки истории и культурного наследия региона с учетом материалов книги Гусейнова.

Председатель Христианской религиозной албано-удинской общины Роберт Мобили представил доклад «Кавказская Албанская Апостольская Церковь и христианское наследие албанской общины в Азербайджане». Он рассказал о сохранившихся в Азербайджане памятниках Кавказской Албании и работе общины по их сохранению. Мобили подчеркнул, что христианское наследие Кавказской Албании является важной частью историко-культурного многообразия Азербайджана.

В завершение участники обменялись мнениями по истории и культурному наследию Кавказской Албании и перспективам дальнейшего сотрудничества. По итогам мероприятия стороны договорились продолжить совместную работу по изучению этого наследия.