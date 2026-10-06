В пяти районах Баку и некоторых районах Абшерона временно возникнут перебои в подаче питьевой воды. Об этом говорится в сообщении Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе.

Перебои затронут территории Бинагадинского, Сабунчинского, Хазарского, Сураханинского и Пираллахинского районов Баку, а также некоторые населённые пункты Абшеронского района.

По данным ведомства, подача питьевой воды будет восстановлена до завтрашнего утра.