Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026.

В своем обращении глава государства выразил признательность правительствам Фиджи, Тувалу и Австралии за организацию мероприятия, отметив, что оно позволяет мировому сообществу непосредственно ознакомиться с последствиями климатического кризиса.

«Как страна, с гордостью принявшая у себя COP29, Азербайджан присоединяется к этому мероприятию высокого уровня с глубоким чувством преемственности и при неуклонной приверженности продвижению глобальной программы действий по климату. Наш опыт проведения COP еще раз подтвердил, что меры по борьбе с климатическими изменениями нельзя ни откладывать, ни осуществлять в отдельности», — заявил Алиев.

Президент подчеркнул, что одной из задач нынешней встречи является обеспечение преемственности между Бакинской COP29 и предстоящими климатическими решениями, чтобы импульс, полученный в Азербайджане, способствовал успешному проведению COP31.

Алиев назвал символичным проведение встречи в Тихоокеанском регионе — в Тувалу и на Фиджи, где последствия изменения климата являются повседневной реальностью.

«Сегодня ни один регион на Земле не избежал последствий изменения климата, но для некоторых из них, таких как Тувалу, это представляет собой угрозу самому существованию государства», — отметил он.

Глава государства обратил внимание и на климатические проблемы, с которыми сталкивается сам Азербайджан, назвав среди них обмеление Каспийского моря, нехватку воды и частые наводнения.

В то же время, по его словам, малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) наиболее подвержены последствиям климатического кризиса. Несмотря на их незначительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, климатические изменения непропорционально сильно отражаются на их экономике и инфраструктуре, источниках средств к существованию и экосистемах.

Алиев заявил, что Азербайджан последовательно выступает за то, чтобы страны, наиболее сильно страдающие от климатического кризиса, не только были услышаны, но и непосредственно участвовали в формировании глобальной климатической политики.

«Решение задач, связанных с особой уязвимостью этих стран, требует широкого международного сотрудничества и координированных глобальных действий. Поддержка МОРАГ является общей ответственностью и моральным долгом, направленным на то, чтобы ни одна страна не осталась в стороне», — говорится в обращении.

Президент напомнил, что в период председательства Азербайджана на COP29 приоритетам малых островных развивающихся государств уделялось особое внимание. Накануне конференции Азербайджан принимал лидеров Багамских Островов, Тонги и Тувалу. Итогом визита стало принятие Бакинского коммюнике, в котором были отражены потребности МОРАГ и содержался призыв к более решительным глобальным действиям в климатической сфере.

По словам Алиева, COP29 ознаменовала новый этап в отношениях Азербайджана с малыми островными государствами. В рамках конференции в Баку в 2024 году состоялся Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по вопросам климатических изменений.

«На саммите я призвал все развитые страны, особенно те, у которых есть колониальное прошлое, значительно увеличить свои вклады для оказания помощи МОРАГ в борьбе с климатическими изменениями», — напомнил президент.

Алиев также рассказал о двусторонней поддержке, которую Азербайджан оказывает малым островным развивающимся государствам с учетом их национальных приоритетов и потребностей развития.

Азербайджан оказывал наиболее подверженным стихийным бедствиям странам помощь в ликвидации последствий ураганов, землетрясений и наводнений. Кроме того, республика поддерживала проекты в области водоснабжения, продовольственной безопасности и восстановления культурного наследия.

Более десяти малых островных развивающихся государств воспользовались образовательной грантовой программой Азербайджана, благодаря которой их граждане получили возможность учиться в азербайджанских университетах.

Президент также напомнил о подписанной в 2024 году Совместной декларации между Азербайджаном и Содружеством Наций. В ее рамках Азербайджан выделяет $10 млн в течение пяти лет на поддержку проектов, направленных на борьбу с последствиями изменения климата в малых островных государствах.

Сотрудничество с Содружеством Наций предусматривает также использование спутниковых данных, предоставляемых Азербайджанским космическим агентством «Азеркосмос», для мониторинга и оценки состояния окружающей среды.

«Азербайджан и МОРАГ разделяют тысячи километров, но нас объединяет общая решимость укреплять устойчивость к климатическим изменениям. Мы всегда выступали и будем впредь выступать за солидарность с МОРАГ, поддерживая их усилия по достижению устойчивого развития и борьбе с климатическими изменениями», — подчеркнул Алиев.

В завершение президент выразил надежду, что встреча позволит усилить коллективный голос ее участников и станет важным шагом в преддверии COP31, которая пройдет в Анталье.

Алиев также заявил о полной поддержке Азербайджаном предстоящего руководства COP31 со стороны Турции и Австралии.

«Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить полную поддержку Азербайджана предстоящему руководству COP31 в лице Турции и Австралии и высоко оценить этот уникальный формат партнерства, объединяющий разные континенты», — заявил президент.

Глава государства пожелал участникам мероприятия успешной работы.