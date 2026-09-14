Соединенные Штаты тратят колоссальные суммы на обслуживание долга, содержание крупнейших в мире вооруженных сил и программы поддержки пожилых граждан. Значит ли это, что в федеральном бюджете не остается достаточно средств на программы социальной защиты для бедных?

Вовсе нет. Напротив, расходы на социальные программы с проверкой нуждаемости резко выросли. Нежелание слишком многих политиков обеих партий идти на трудные компромиссы и их стремление одобрять практически все новые расходы привели страну на нынешнюю траекторию, которая грозит серьезными бюджетными кризисами уже в 2030-х годах.

Как пишет The Washington Post, до сих пор не существует окончательного перечня всех федеральных программ, несмотря на то что закон требует его создания еще с 2011 года. В докладе Счетной палаты США (GAO) за 2015 год говорилось, что существует более 80 федеральных программ, предназначенных для помощи людям с низкими доходами.

Крупнейшие из них — Medicaid и Программа медицинского страхования детей (CHIP), обеспечивающие страховым покрытием более 73 млн американцев, причем сами получатели оплачивают лишь небольшую часть расходов. Федеральные траты на Medicaid более чем удвоились в период с 2014 по 2025 год. С учетом расходов штатов программа теперь обходится примерно в $1 трлн ежегодно.

Число участников Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), которую обычно называют продовольственными талонами, раньше менялось в зависимости от состояния экономики: в периоды спада росло, а в благоприятные времена снижалось.

Однако в 2025 году, когда безработица находилась вблизи исторических минимумов, а экономика продолжала расти, продовольственные талоны получали более 12% американцев. Это больше, чем в любой год с момента создания программы в 1969 году и вплоть до 2009-го.

Хотя прямые денежные выплаты бедным были существенно реформированы в 1990-х годах, программа временной помощи нуждающимся семьям (TANF) по-прежнему действует. Дополнительную поддержку предоставляют система социального страхования и налоговый кодекс. Гранты Pell помогают студентам из малообеспеченных семей оплачивать высшее образование. Субсидии на страховые взносы помогают людям с низкими доходами, не охваченным Medicaid, приобретать медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA). Кроме того, существуют различные программы поддержки доступного жилья.

В 2025 финансовом году федеральное правительство потратило $1,256 трлн на крупнейшие общие программы помощи малообеспеченным гражданам. Это более чем на $300 млрд превышало расходы на оборону.

При этом даже эта сумма значительно занижает реальные государственные расходы на американцев с низкими доходами. В нее не входят выплаты Medicare или Social Security малообеспеченным пожилым людям; программы, предназначенные исключительно для малообеспеченных представителей отдельных групп, например ветеранов и коренных американцев; а также расходы штатов и местных властей.

Если использовать официальную оценку уровня бедности Бюро переписи населения США, эти расходы на борьбу с бедностью составляют примерно $35 тыс. в год на каждого человека, живущего за чертой бедности, или $181 тыс. на каждую бедную семью.

Экономист Милтон Фридман, проведя аналогичный расчет для своей лекции в 1978 году, утверждал, что если бы все эти деньги действительно доходили до бедных, то они оказались бы среди состоятельных граждан.

Так куда же уходят деньги?

Часть средств теряется в бюрократическом обороте. В докладе Манхэттенского института за 2024 год говорилось, что около 20% расходов на социальную поддержку представляют собой своего рода «перекладывание денег из одного кармана в другой»: государство возвращает людям средства, которые в том же году само же изъяло у них в виде налогов.

Сложная система пересекающихся программ борьбы с бедностью трудна для граждан и способствует потерям из-за неэффективности.

Еще одна проблема — постепенное расширение охвата программ.

Механизмы, которые когда-то предназначались исключительно для действительно бедных и людей с инвалидностью, со временем стали охватывать все более широкие категории населения.

Например, Obamacare расширил Medicaid, распространив его на трудоспособных взрослых граждан рабочего возраста. Поскольку федеральное правительство более щедро субсидирует участников программы, охваченных расширением ACA, традиционные категории получателей Medicaid могут столкнуться с более ограниченным доступом к своевременной и качественной медицинской помощи.

Помимо Medicaid, сегодня около трех четвертей школьных обедов полностью или частично субсидируются государством.

Многие американцы также получают льготы, на которые формально не имеют права.

Неправомерное участие в программах может быть результатом преднамеренного преступного обмана, но возникает оно и тогда, когда государство предпочитает закрывать глаза на нарушения либо проектирует программы настолько плохо, что выявлять мошенничество становится сложно.

По оценкам GAO, ежегодные потери федерального правительства из-за мошенничества составляют от $233 млрд до $521 млрд.

Medicare, Medicaid, налоговый кредит для работающих малообеспеченных граждан (Earned Income Tax Credit) и SNAP в 2025 году стали четырьмя государственными программами с наибольшим объемом неправомерных выплат.

GAO ежегодно предупреждает об этой проблеме и предлагает рекомендации по повышению защищенности программ, однако в основном они остаются без внимания.

По оценкам, в 2023 году около 87% трудоспособных взрослых участников SNAP без иждивенцев не выполняли требования программы относительно занятости.

При администрации Байдена слабый контроль за соблюдением критериев получения субсидий на страховые взносы по ACA превратил их в магнит для мошенников. Потенциально до 6 млн человек могли быть зарегистрированы в программе неправомерно.

Ожидается, что реформы, предусмотренные законом One Big Beautiful Bill Act, приведут к сокращению числа участников SNAP.

Изменения в Medicaid в рамках того же закона, которые критики ошибочно называют «сокращениями», на деле лишь постепенно возвращают темпы роста расходов к траектории, существовавшей до 2021 года.

Расходы на Medicaid продолжат расти каждый год и, по крайней мере до 2036 года, будут оставаться выше уровня, предусмотренного базовым прогнозом 2021 года.

Если США не достигают желаемых результатов в здравоохранении, то причина явно не в нехватке средств.

Если рассматривать государственные расходы на здравоохранение как долю ВВП, США тратят больше большинства развитых стран.

В 2019 году уровень государственных расходов на здравоохранение в Соединенных Штатах был примерно сопоставим с показателями Великобритании и Франции и значительно превышал уровни Швеции, Норвегии, Австралии, Испании и Италии.

Государственный долг США не превысил $40 трлн без значительных расходов на социальные программы и здравоохранение.

В стране действует весьма прогрессивная система налогов и трансфертов, перераспределяющая огромные объемы средств. Однако она в значительной степени утратила фокус на том, что должно быть ее главной целью: не допускать, чтобы люди оказывались в бедности.

Средств для помощи бедным и людям с инвалидностью достаточно и без бесконечного расширения расходов на здравоохранение и социальную поддержку.