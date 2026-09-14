Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить работу по борьбе с преступностью, подчеркнув, что безопасность является одним из ключевых условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства.

На совещании по социально-экономическому развитию Ташкента глава государства обратился к министру внутренних дел с требованием уделять этому вопросу больше внимания.

«Пока не обуздаем преступность, в нашем деле не будет успеха, предприниматель не придёт», — заявил Мирзиёев.

Президент отметил, что инвесторы в первую очередь оценивают безопасность в стране и призвал государственные органы работать активнее, чтобы граждане могли жить спокойно и без страха.

Мирзиёев также предупредил чиновников о недопустимости появления «зазнавшихся богачей».

«Если появится хоть один зазнавшийся богач — никого из вас не прощу», — сказал президент.

Кроме того, глава государства поручил эффективнее использовать возможности районов и махаллей, наращивать инвестиции, добавленную стоимость и количество высокооплачиваемых рабочих мест.