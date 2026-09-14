В Азербайджане планируется переход на систему подушного финансирования образования. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, министерство намерено перейти к модели, при которой финансирование будет рассчитываться исходя из числа учащихся. То есть независимо от размера школы или наполняемости класса на каждого ученика будет выделяться определенная сумма.

Амруллаев отметил, что в настоящее время такая система в Азербайджане еще не внедрена, поэтому сравнивать расходы на одного учащегося достаточно сложно. По его словам, сейчас средние расходы на одного ученика в малокомплектных сельских школах могут быть значительно выше, чем в крупных школах Баку. В частности, министр привел пример школы, где обучаются всего три ученика: расходы на одного учащегося там могут составлять около 24 тысяч манатов.

«В городе Баку, по мере того как классы увеличиваются, мы тратим меньше средств. Почему? Потому что чем больше класс, тем ниже средние расходы на душу населения», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что при переходе на подушевое финансирование средства будут следовать за учеником, что позволит более объективно распределять финансирование между школами с разной численностью учащихся и наполняемостью классов.