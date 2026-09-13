Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может в ближайшее время посетить Сирию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает Report.

«В ближайшее время планируется визит нашего президента в Сирию. Он давно хочет совершить такой визит. Мы стараемся создать для этого необходимые условия», – сказал Фидан после переговоров в Дамаске с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном аш-Шайбани.

Турецкий министр отметил, что во время нынешнего визита в Дамаск ознакомился с работой по подготовке поездки Эрдогана. При этом точную дату визита Фидан не назвал.

В свою очередь аш-Шайбани сообщил, что Дамаск и Анкара намерены в ближайшее время увеличить двусторонний товарооборот до $10 млрд в год.

По его словам, сотрудничество двух стран носит стратегический характер, о чем свидетельствуют 40 соглашений, заключенных в последнее время.

Кроме того, Сирия и Турция планируют заключить всеобъемлющее соглашение в сфере энергетики.