Президент Сербии Александр Вучич принял верительные грамоты нового посла Азербайджана в Сербии Таира Тагизаде.

Вучич поприветствовал нового посла и выразил уверенность, что в период его дипломатической миссии продолжится динамичное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Президент Сербии подчеркнул, что взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности является одной из основ доверия между Белградом и Баку.

По словам Вучича, о тесных связях двух стран свидетельствуют интенсивный политический диалог и регулярные встречи официальных лиц на всех уровнях. Он отметил, что последний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград, в рамках которого состоялось первое заседание Совета стратегического партнерства, открыл новую страницу в двусторонних отношениях.

Вучич также подчеркнул важность расширения сотрудничества в торговле, инвестициях, культуре, образовании и туризме. Отдельно он выразил благодарность Азербайджану за подтверждение участия в международной выставке EXPO 2027, которая пройдет в Белграде.

В завершение Вучич попросил Тагизаде передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву самые теплые приветствия, отметив, что его мудрое руководство и искреннее отношение к Сербии остаются одной из опор двусторонних отношений.