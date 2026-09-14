Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15–16 сентября посетит Азербайджан.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в МИД Турции, в рамках визита Фидан проведёт двусторонние переговоры и переговоры в расширенном составе с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Также запланирована встреча с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Кроме того, ожидается, что Фидан будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе переговоров стороны обсудят развитие стратегического характера отношений между Турцией и Азербайджаном. Фидан планирует выразить удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества и подчеркнуть необходимость активизировать работу для достижения установленной лидерами двух стран цели — доведения объёма взаимной торговли до 15 млрд долларов.

Также будут рассмотрены совместные проекты и вопросы энергетики и транспорта.

Отдельное внимание будет уделено продолжающемуся сотрудничеству между двумя союзными государствами в сфере оборонной промышленности, безопасности и военной области.

Стороны также обменяются мнениями по взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Ожидается, что Фидан обсудит с азербайджанской стороной предстоящий 13-й саммит ОТГ и COP31, которые состоятся при участии Турции.

Одной из тем переговоров станет азербайджано-армянский мирный процесс. Фидан намерен отметить, что для установления мира между Азербайджаном и Арменией сложилась историческая возможность. Турция, как ожидается, подтвердит поддержку установлению добрососедских отношений между сторонами и положительно оценит достигнутый прогресс.

Кроме того, глава турецкого МИД выразит поддержку усилиям по восстановлению инфраструктуры на территориях Карабаха, развитию энергетических и торговых маршрутов и укреплению региональной взаимосвязанности.

В ходе встреч также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.