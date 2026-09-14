Британский союз все сильнее испытывает давление со стороны регионов. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместную декларацию о праве народов самостоятельно определять свое конституционное будущее. Одновременно премьер-министр Великобритании Энди Бернэм допустил проведение нового референдума о независимости Шотландии при наличии «четкого консенсуса» в обществе, а президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть объединенную Ирландию. Насколько серьезным вызовом для Лондона становится эта тенденция и может ли она привести к дальнейшей трансформации Соединенного Королевства?

Как отметил в беседе с Minval Politika международный аналитик, эксперт по вопросам безопасности и трансрегиональным конфликтам Юрий Голигорский, происходящее является весьма неприятным развитием событий для нового правительства.

«Неприятно. Даже очень неприятно для нового правительства Энди Бернэма, которое хотело бы забыть об этой теме, по крайней мере, на несколько лет. А тут вдруг тема возникает с еще большей остротой, потому что к вопросу впервые присоединяется Уэльс, чего не было до сих пор», — отметил он.

При этом, по оценке эксперта, Уэльс пока не демонстрирует такой же решительности, как Шотландия. Однако сам факт появления соответствующей риторики уже имеет политическое значение: валлийские лидеры говорят о «начале общенациональной дискуссии по вопросу независимости».

Вместе с тем аналитик не считает, что нынешняя координация регионов способна в ближайшее время перерасти в реальный конституционный вызов Лондону.

«Насколько это серьезно? Не очень. Пока дальше декларации не пойдет, потому что ни в одной из провинций нет достаточно средств, чтобы бросить конституционный вызов централизованной власти в Лондоне», — считает Голигорский.

По его словам, подобные инициативы используются прежде всего как инструмент давления на центральные власти, позволяющий регионам добиваться дополнительных ресурсов: «Делается это для того, чтобы разграничить «зоны ответственности» и определить, где заканчивается власть Лондона и начинается власть правительств других провинций».

При этом нынешняя ситуация, по его мнению, скорее расшатывает существующую систему, чем укрепляет ее. Одним из главных аргументов Лондона в подобных спорах, по его словам, остается вопрос о том, что именно получат регионы в случае независимости. В частности, сторонникам отделения приходится учитывать перспективу отношений с Евросоюзом.

«В конце концов Лондон всегда задает вопрос: «А что вы будете делать после независимости? В Евросоюз вы никак не попадете, потому что для этого потребуется согласие всех остальных членов Евросоюза. Единогласно»», — отметил эксперт.

По его оценке, потенциальному вступлению новых независимых государств в ЕС могут препятствовать страны, которые сами сталкиваются с сепаратистскими движениями. В качестве примера он назвал Испанию и Францию: «Мы априори знаем, что это присоединение к Евросоюзу заблокирует для начала Испания, которая опасается сепаратистских настроений басков, и Франция, у которой головная боль с корсиканцами. И таким образом, все возвращается на круги своя».

При этом позиция Лондона по возможному референдуму в Шотландии действительно способна запустить цепную реакцию, считает собеседник Minval Politika. Особенно на фоне последних заявлений Дональда Трампа о будущем Северной Ирландии.

По словам Голигорского, позиция американского президента способна серьезно изменить сложившуюся политическую расстановку сил в Северной Ирландии.

«Любопытно вот что: сторонники сохранения союза Северной Ирландии и Великобритании — это самые ярые сторонники Трампа. Союзники воссоединения Ирландии — это те, кто до недавнего времени показательно бойкотировал Трампа. Высказывания Трампа вносят сумятицу и в эту расстановку сил», — пояснил эксперт.

Отдельно Голигорский подчеркнул значение позиции Вашингтона для будущего Северной Ирландии. «Слова Трампа имеют громадное значение», — добавил он.

Эксперт также обратил внимание на решение Вашингтона по тарифам на ирландский виски, объявленное в ходе визита Трампа в Ирландию: «Тот факт, что к концу своего визита в Ирландию он объявил, что отменяет тарифы на ирландский виски, вообще можно рассматривать как нокаутирующий удар. Посмотрим, сколько времени продержится этот режим наибольшего благоприятствования, ибо Трамп славится тем, что легко отменяет, а затем вновь вводит тарифные пошлины».

Еще одним фактором, способным усиливать центробежные настроения, остается европейский вектор. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заинтересованы в более тесных отношениях с ЕС, а сторонники независимости рассматривают возможность возвращения в европейское пространство уже в качестве самостоятельных государств.

«Ирландия, Шотландия и Уэльс очень хотели бы войти в Евросоюз как независимые, суверенные игроки. По причинам, изложенным выше, это невозможно. И не из-за Лондона, а, в первую очередь, из-за Мадрида и Парижа», — считает эксперт. «Многое будет зависеть от поведения Лондона. До сих пор Лондону удавалось сдерживать центробежные силы в Королевстве путем сухого подсчета финансов», — отметил эксперт.

Он считает, что экономическая зависимость регионов от общефедеральной системы перераспределения остается одним из важнейших факторов, препятствующих реальному распаду Соединенного Королевства.