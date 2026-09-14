Система образования Азербайджана не считает загруженность классов одной из главных проблем. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции.

По его словам, в стране есть несколько сотен классов, где число учащихся превышает 40 человек, однако при этом существуют тысячи классов, в которых обучаются менее 10 детей.

«Системно мы не считаем загруденность нашей самой большой проблемой», — отметил министр.

Амруллаев пояснил, что высокая загруженность классов возникает в основном по двум причинам. Первая связана с объективной плотностью населения в отдельных районах, когда существующие школы не рассчитаны на количество проживающих рядом детей. По его словам, для решения этой проблемы строятся новые школьные корпуса и учебные заведения. В качестве примера министр привел Бинагади, Масазыр и Хырдалан, где были построены новые школы.

Вторая причина, по словам Амруллаева, связана с выбором самих родителей. Он отметил, что иногда в расположенной рядом школе есть свободные места, однако родители хотят определить ребенка в конкретную школу или класс, в результате чего в одном классе число учащихся может достигать 43–47 человек.

«Наш аргумент заключается в том, что рядом с местом вашего проживания есть школа, где есть места, но вы решили посадить своего ребенка в автомобиль и отвезти его в большую школу в центре города. Мы рекомендуем родителям обращаться в расположенную поблизости школу, где меньше загруженность», — отметил министр.

Он также добавил, что министерство продолжит работать над проблемой переполненности там, где она действительно связана с нехваткой школьной инфраструктуры.