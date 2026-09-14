Первые министры Шотландии Джон Суинни, Уэльса Рин ап Йорверт и Северной Ирландии Мишель О’Нил подписали в Кардиффе декларацию о праве регионов самостоятельно определять свое будущее.

Документ предусматривает усиление сотрудничества в экономике, энергетике и международных связях, а также закрепляет право жителей регионов решать вопрос своего политического будущего демократическим путем.

Лидеры призвали правительство Великобритании предоставить возможность провести референдумы о независимости. При этом декларация носит рамочный характер и пока не меняет юридический статус территорий в составе Соединенного Королевства.

По словам участников встречи, политическая ситуация на Британских островах меняется, а впервые Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия представлены первыми министрами, выступающими за независимость от Лондона.