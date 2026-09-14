Продолжающаяся нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией является наиболее значимым позитивным геополитическим событием в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе. Об этом говорится в оценке международного рейтингового агентства Moody’s.

По мнению аналитиков, более прочная нормализация отношений способствует региональной стабильности, улучшает взаимосвязанность и открывает новые возможности для развития торговых и транспортных связей на Южном Кавказе.

В то же время в Moody’s отмечают, что риски реализации достигнутых договоренностей по мирному процессу сохраняются. Долговечность достигнутого прогресса, по оценке агентства, еще предстоит оценить.