Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко находится за пределами страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько осведомлённых источников, а также на заявление самого Кравченко в Telegram.

По словам генпрокурора, он находится за границей в рамках служебной командировки. В ходе поездки Кравченко планирует провести ряд встреч с международными партнёрами и проинформировать их о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.

Отдельное внимание, как заявил Кравченко, будет уделено признакам «концентрации неконтролируемого влияния» и связанным с этим рискам для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины.

При этом конкретную страну пребывания и детали запланированных встреч Кравченко не уточнил.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семёну Кривоносу. Об этом Кравченко заявил в видеообращении.

По словам генпрокурора, Кривоноса подозревают в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

«Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере», — заявил Кравченко.

Кроме того, генпрокурор сообщил о втором подозрении — в отношении человека, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко.

Кравченко утверждает, что этому человеку вменяется влияние на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предложение им неправомерной выгоды, а также содействие уклонению от мобилизации.

Генпрокурор также обвинил представителей НАБУ и САП в копировании и хищении материалов расследований в отношении руководителей и сотрудников этих органов во время проведения обысков.

По словам Кравченко, ранее президент Украины Владимир Зеленский политически сдерживал принятие соответствующих решений. Он также утверждает, что представители антикоррупционных органов предлагали главе государства гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от обвинений.

После выступления Кравченко Зеленский заявил, что генпрокурор должен покинуть свой пост.

«У него есть только один путь — освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что не считает требование об увольнении политическим давлением.