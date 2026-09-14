В Азербайджане планируют расширять модель профильного обучения, которая позволит школьникам после 9-го класса выбирать профильные классы для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, комментируя вопрос о влиянии профильных школ на результаты традиционных общеобразовательных учреждений.

По его словам, при создании профильных классов на первоначальном этапе туда принимают более способных учащихся. При этом, по мнению министра, основной показатель для государства — не результаты отдельных школ, а общий результат системы образования.

Амруллаев отметил, что если пилотная модель профильного обучения покажет свою эффективность, она будет расширена.

«Если они хотят готовиться к поступлению в высшее учебное заведение в государственном учреждении, пусть выбирают профильный класс, приходят, сидят в школе и готовятся. А мы обеспечиваем им качественное образование с нашими лучшими учителями», — сказал министр.

Он подчеркнул, что одной из основных проблем сегодня является ситуация, когда учащиеся формально числятся в школах, но в 10–11-х классах практически не посещают занятия, поскольку готовятся к поступлению у репетиторов. По словам министра, профильное обучение призвано решить и эту проблему: государство готово обеспечить качественное образование в школе, однако ожидает от учащихся регулярного посещения занятий.

При этом Амруллаев отметил, что если семья предпочитает подготовку у репетиторов или в частных образовательных учреждениях, это также является выбором учащегося.