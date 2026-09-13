Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи заявил, что индустрия искусственного интеллекта слишком долго замалчивала реальные риски новой технологии.

«Я не буду вам лгать: существуют реальные опасности. Слишком долго отрасль обманывала людей, скрывая тот факт, что у этой технологии есть риски», — сказал Амодеи.

По его словам, многие компании стремились представить развитие ИИ исключительно в позитивном свете.