Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи заявил, что индустрия искусственного интеллекта слишком долго замалчивала реальные риски новой технологии.
«Я не буду вам лгать: существуют реальные опасности. Слишком долго отрасль обманывала людей, скрывая тот факт, что у этой технологии есть риски», — сказал Амодеи.
По его словам, многие компании стремились представить развитие ИИ исключительно в позитивном свете.
«Все начинается с того, чтобы говорить правду. А правда заключается в том, что риски существуют. Риски реальны», – подчеркнул глава Anthropic.