Россия временно приостанавливает поставки природного газа в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье». Ограничения будут действовать с 15 по 25 сентября.

Как сообщили в «Газпром Армения», причиной станут планово-профилактические и ремонтные работы на участке газопровода, расположенном на территории России.

В компании заверили, что в этот период бесперебойное газоснабжение Армении сохранится. Недостающие объемы планируется компенсировать за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана.

Поставки российского газа должны возобновиться после завершения ремонтных работ 25 сентября.