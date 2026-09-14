В центре Баку скутер столкнулся с автомобилем после того, как повторно проехал перекрёсток на красный свет.

Как видно на кадрах с камер наблюдения, всего за 10 секунд до аварии водитель скутера уже нарушил правила, проехав на красный свет светофора. Тогда ему удалось избежать ДТП, поскольку на дороге не было автомобилей.

Однако вскоре водитель скутера снова выехал на перекрёсток на красный и столкнулся с машиной. ДТП произошло на пересечении улиц Самеда Вургуна и Мирзаги Алиева в Насиминском районе Баку.

В Центре интеллектуального управления транспортом напомнили, что водители скутеров обязаны соблюдать сигналы светофора, а перевозка пассажиров на них запрещена.