Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Казем Мовахеди-Азад выразил особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном на фоне последних событий в регионе.

Об этом он заявил на встрече с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в рамках VII заседания генеральных прокуроров государств — членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, расширение обмена профессиональным опытом и информацией, а также возможности более эффективного использования механизмов взаимной правовой помощи.

Кроме того, была подчеркнута важность совместных усилий по укреплению стабильности и безопасности в регионе, а также усиления взаимодействия в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной преступности.