Ведется работа над тем, чтобы граждане стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ) могли совершать взаимные поездки без использования паспорта, только по удостоверению личности.

Об этом АПА заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Генсек отметил, что между Азербайджаном и Турцией уже действует возможность поездок граждан по удостоверению личности без паспорта: «Мы также работаем над тем, чтобы это стало возможным и с другими тюркскими государствами. Речь идет о Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Мы можем реализовать это не только с одной страной, а совместно».

Он подчеркнул, что данный вопрос находится в повестке ОТГ:

«Этот вопрос стоит у нас на повестке. Речь идет о пяти странах: Турции, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Подготовительная работа продолжается, чтобы завершить проект в максимально короткие сроки».