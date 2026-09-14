Российский военный беспилотник обнаружили в Балтийском море у пляжа в населенном пункте Русиново, недалеко от польского города Ярославец. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, предварительный осмотр указывает на то, что обнаруженный аппарат является российским военным беспилотником. На месте работают экстренные службы.

При этом Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что с 31 июля польские системы не фиксировали нарушений воздушного пространства страны.

«Поэтому на данный момент этот инцидент нельзя связать с какой-либо атакой со стороны Российской Федерации», — сообщили в командовании.

Заместитель министра нацобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша будет сбивать все объекты, влетающие в ее воздушное пространство.