Азербайджан занял первое место среди стран, которые жители Турции считают дружественными. Израиль, напротив, возглавил список государств, воспринимаемых как враждебные.

Такие данные приводит турецкая исследовательская компания ASAL Araştırma ve Danışmanlık по итогам исследования политических настроений в Турции за август 2026 года.

Участникам задали вопрос: «Как вы оцениваете отношения следующих стран с Турцией?» Респондентам предлагалось выбрать один из вариантов: «друг», «враг» или «нет мнения/нет ответа».

Опрос проводился 5–10 августа 2026 года среди 2 тыс. человек в 26 провинциях Турции. Исследование проводилось методом компьютерного телефонного опроса (CATI). Заявленная погрешность составляет ±2,5 процентного пункта при уровне доверия 95%.

Самые дружественные страны

На первом месте оказался Азербайджан — 56,5% опрошенных назвали его дружественной страной. При этом 24,9% респондентов считают Азербайджан враждебным, а 18,6% затруднились ответить или не дали ответа.

Далее по уровню дружественного восприятия расположились:

Япония — 50,2%

Китай — 48%

Италия — 46,7%

Германия — 45,3%

Иран — 39%

Россия — 38,4%.

Таким образом, Азербайджан оказался единственной страной, которая одновременно заняла первое место по показателю «дружественного» отношения и получила более половины голосов респондентов.

Кого в Турции считают врагами

Лидером антирейтинга стал Израиль. 84% участников опроса назвали его враждебной страной, тогда как только 5,2% считают его другом Турции.

Второе место заняли США — 70,5% респондентов назвали их врагом, 16% — другом.

На третьем месте оказалась Греция: 66,6% считают ее враждебной страной, а 20,6% — дружественной.

Далее следуют:

Франция — 58,5%

Китай — 42,6%

Германия — 42,4%

Россия — 42%

Иран — 41,9%

Италия — 37,1%

Япония — 37%

Азербайджан — 24,9%.

При этом отношение к некоторым странам оказалось практически разделенным. Например, Россию считают дружественной 38,4% опрошенных, а враждебной — 42%. В случае Ирана эти показатели составили 39% и 41,9% соответственно.

Германию, напротив, немного чаще называли другом: 45,3% против 42,4%, считавших ее враждебной.

По данным исследования, наиболее выраженный разрыв наблюдается в отношении Израиля: разница между долями тех, кто считает его врагом и другом Турции, составляет почти 79 процентных пунктов.