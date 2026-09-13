Поезд из Киева в Польшу, в котором находились советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики, был эвакуирован у польской границы из-за атаки беспилотника на другой поезд, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, советник по вопросам внешней политики и безопасности в канцелярии канцлера Германии в субботу ночью ехал на поезде из Киева в Польшу. Около 5:00 поезд остановился вблизи польской границы, после чего из-за ударов беспилотников в приграничном регионе часть пассажиров эвакуировали.

Поводом для принятия мер безопасности стал инцидент на той же железнодорожной линии. Ранним утром вблизи польской границы беспилотник атаковал участок линии Киев – Варшава. По данным оператора, был поражен локомотив поезда, однако никто не пострадал.

Зауттер находился в Киеве вместе с советниками по вопросам безопасности из Великобритании, Франции и Италии, а также представителями правительства президента Украины Владимира Зеленского. Они обсуждали возможные мирные переговоры с Россией. В субботу Зауттер посетил международную конференцию по вопросам безопасности YES.

Помимо Зауттера, в поезде находились советники по вопросам безопасности из других европейских правительств, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и ученые. Джонсон также возвращался в Польшу на этом специальном поезде после конференции.

Все пассажиры остались целы и невредимы. Вскоре после остановки поезда из-за тревоги, связанной с беспилотниками, проводники разбудили пассажиров и организовали эвакуацию. Позже было объявлено об отмене тревоги, поскольку новых беспилотников обнаружено не было.

На борту также находился Робин Вагенер, депутат немецкого Бундестага от партии «Зеленые». Он выразил возмущение произошедшим и назвал атаки дронов «слепым террором против украинского гражданского населения и опасной эскалации войны (президента России Владимира) Путина».

Парламентарий расценил атаки как провокацию против сторонников Украины.

«Россия становится все более беспринципной и играет с огнем прямо на границе Европейского Союза и НАТО; мы должны наконец положить четкий конец этому террору», – потребовал Вагенер.

Ранее Россия нанесла удар по району пограничного пункта «Ягодин» на украинско-польской границе.