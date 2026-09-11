Участие Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в создании Китайско-АСЕАНского совета по совместным инвестициям отражает положение страны как связующего звена между Азией и Европой. Об этом говорится в статье Euronews.

SOFAZ присоединился к пяти азиатским суверенным и пенсионным инвесторам для создания Китайско-АСЕАНского совета по совместным инвестициям на проходящей на этой неделе Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли в Сямыне. Таким образом, фонд получил место среди учредителей организации, работающей на рынке с населением более 2 млрд человек.

В состав остальных учредителей входят Китайская инвестиционная корпорация (CIC), Государственный пенсионный фонд Таиланда, малайзийские Khazanah Nasional Berhad и пенсионный фонд KWAP, а также Indonesia Investment Authority (INA). CIC выступила инициатором создания совета, а CGS International Securities из Сингапура выполняет функции его секретариата.

В статье говорится, что в 2025 году торговля между Китаем и АСЕАН впервые превысила $1 трлн, достигнув $1,05 трлн, что на 7,4% больше, чем годом ранее. При этом Юго-Восточная Азия привлекла рекордные $243,9 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 9,7% больше и составляет 15% мирового объема таких инвестиций.

Как отмечает Euronews, участие SOFAZ в этой группе отражает положение Азербайджана на мировой карте. Страна расположена на Среднем коридоре — железнодорожном и морском маршруте через Каспийское море, по которому перевозятся грузы между Азией и Европой. В 2024 году Европейская комиссия выделила на развитие этого направления 10 млрд евро в рамках программы Global Gateway.

В статье также отмечается, что по мере развития транспортной взаимосвязанности значение Азербайджана как связующего звена между двумя регионами возрастает.

По данным SOFAZ, приведенным в статье, фонд исходит из того, что по этому маршруту может перемещаться не только груз, но и капитал. Это дает ему возможность сотрудничать с институтами, инвестирующими на азиатском конце маршрута, и расширяет круг партнеров для долгосрочного инвестора.

Euronews отмечает, что SOFAZ вышел на китайский рынок в 2015 году, приобретя первые активы, номинированные в юанях, 1 июля. В апреле 2025 года во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай фонд подписал меморандум о взаимопонимании с CIC.

В апреле 2026 года этот меморандум перерос в инвестиции: SOFAZ совместно с CIC и INA создал инвестиционную программу Galaxy Orientis China-ASEAN.

Фонд прямых инвестиций привлек на первом этапе около $520 млн при целевом объеме в $1 млрд. Он инвестирует в промышленность, здравоохранение, потребительский сектор, бизнес-услуги и технологии. Программа управляется отдельно от совета.

SOFAZ, управляющий доходами Азербайджана от нефти и газа, по состоянию на конец июня располагал активами на сумму $72,6 млрд.

В статье говорится, что совет обеспечивает доступ к профильным институтам, знаниям о местных рынках и более ранней информации об инвестиционных тенденциях.

Совет начинает работу без собственного капитала: он не является фондом, а членство в нем не создает обязательств по инвестированию — решения об этом каждое учреждение принимает самостоятельно. На первом этапе предусмотрены форумы и совместные исследования, а инвестиции последуют в тех сферах, где интересы участников совпадут.