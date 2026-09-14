Решение о возможной передаче Украине американской лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot может стать одним из ключевых шагов к созданию в стране собственного производства боеприпасов для систем противовоздушной обороны. При этом речь, по словам президента США Дональда Трампа, может идти о менее современных версиях ракет.

Насколько существенным усилением украинской ПВО станет такой шаг и сможет ли Киев в относительно короткие сроки наладить производство необходимых боеприпасов, в комментарии для Minval Politika рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, сам факт, что Вашингтон продолжает обсуждать возможность передачи лицензии, свидетельствует о сохранении этого вопроса в повестке американо-украинских переговоров.

«Дональд Трамп и ранее заявлял о том, что он готов передать лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot Украине. Правда, тогда речь шла о модификации PAC-3. Сейчас мы видим, что эта позиция продолжает обсуждаться. Трамп сохраняет свой подход постоянного торга, пытаясь получить максимальные дивиденды от подобного рода решений», — отметил эксперт.

При этом, по словам Коваленко, если речь действительно пойдет о более ранней модификации PAC-2, называть такие ракеты просто «устаревшими» не вполне корректно.

«PAC-2 — это не плохо себя зарекомендовавшая ракета, а боеприпас с другим принципом действия. В отличие от PAC-3, где применяется принцип прямого перехвата, PAC-2 уничтожает цель за счет детонации боевой части в районе самой цели и поражения ее большим количеством осколочных элементов. Этот принцип был характерен для систем, которые создавались в конце 1970-х — начале 1980-х годов», — объяснил он.

Поэтому, подчеркивает эксперт, более ранняя модификация не означает автоматически низкую эффективность.

«Украине действительно было бы полезно получить возможность производить такие ракеты. Если учитывать уже имеющиеся у нас системы Patriot, а также перспективу увеличения их количества, потребность в боекомплекте в любом случае будет расти. Поэтому речь должна идти не только о получении самих комплексов, но и о создании собственного производства ракет к ним», — сказал Коваленко.

При этом запуск производства, по оценке специалиста, потенциально может произойти достаточно быстро: «Если завтра мы получаем лицензию и «зеленый свет» на производство, то при минимальных бюрократических препятствиях первые ракеты можно будет увидеть уже примерно через полгода. То есть в начале 2027 года производство может быть запущено».

Он отмечает, что для Украины сама технологическая задача не является чем-то принципиально новым.

«Это не настолько сложный технологический процесс для Украины, которая еще в советский период производила космические ракеты и соответствующую продукцию для ракетных программ СССР. Основные вопросы здесь связаны не столько с освоением технологии, сколько с безопасностью производства, необходимыми компонентами и разрешениями», — пояснил Коваленко.

В частности, производство, по его словам, должно быть максимально защищено от российских ударов, а часть компонентов, которые Украина пока не сможет выпускать самостоятельно, придется получать от иностранных поставщиков.

«Ключевыми моментами будут размещение производства в безопасном, в том числе подземном или бункерном формате, отсутствие лишних бюрократических препятствий со стороны международных партнеров и наличие всех необходимых компонентов. Именно поставки отдельных деталей и комплектующих могут в дальнейшем создать определенные ограничения для масштабирования», — отметил он.

Однако запуск производства и выход на необходимые Украине объемы — это, по словам эксперта, две совершенно разные задачи.

Коваленко считает, что для полноценного противодействия российской баллистической угрозе Украине в перспективе необходимо производить до двух тысяч противоракет в год: «В идеальном случае объем производства контрбаллистических ракет для Украины должен составлять до двух тысяч единиц в год. Россия производит около тысячи баллистических ракет 9М723 для ОТРК «Искандер-М». Если учитывать, что для перехвата одной баллистической ракеты зачастую требуется в среднем две противоракеты, становится понятным порядок необходимого объема».

При этом эксперт подчеркивает, что российская ракетная угроза не ограничивается только «Искандерами».

«У России есть аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», «Цирконы», «Ониксы», Х-22, Х-32. Поэтому чем больше Украина сможет производить контрбаллистических ракет, тем лучше. Но выйти сразу на объем в тысячу и более ракет в год невозможно», — отметил Коваленко.

По его оценке, после запуска производства понадобится еще как минимум год-полтора для его существенного масштабирования: «В лучшем случае само производство можно запустить примерно за полгода, но выход хотя бы на тысячу ракет в год потребует дополнительного времени. Поэтому в течение определенного периода Украина сможет лишь частично решать проблему дефицита за счет собственного производства, а не полностью отказаться от внешних поставок».

Именно поэтому, считает Коваленко, производство ракет для Patriot должно рассматриваться не как единственное решение проблемы, а как часть более масштабной программы развития украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

«Киев параллельно рассматривает целый ряд других возможностей — в частности, получение лицензий на производство других ракет, а также разработку собственных комплексов большого радиуса действия, способных перехватывать баллистические цели. Речь идет, в частности, о комплексах Freya компании Firepoint и «Коралле» КБ «Луч»», — рассказал он.

Таким образом, Украина, по его словам, одновременно работает сразу по нескольким направлениям: получает западные системы и лицензии, пытается локализовать производство боеприпасов и создает собственные средства противоракетной обороны.

При этом более ранние ракеты Patriot могут использоваться не только против баллистических целей: «PAC-2 вполне применима против российской баллистики и достаточно хорошо показала себя в вопросах перехвата таких целей, как 9М723. Кроме того, эти ракеты могут использоваться против дозвуковых крылатых ракет — в частности, «Калибров» и других подобных средств».

«Россия обычно запускает дозвуковые крылатые ракеты не по одной, а большими группами — одновременно это может быть 20, 30, 40 ракет. Поэтому расширение возможностей по их перехвату нам также необходимо. В среднем показатель перехвата дозвуковых целей у нас достаточно высокий — около 95%, но эти возможности необходимо масштабировать», — сказал собеседник.

В конечном счете, считает эксперт, вопрос производства ракет Patriot вписывается в более масштабную задачу — создание украинской системы ПВО, которая не будет критически зависеть от иностранных поставок.