Российский олигарх Умар Кремлев, близкий к президенту РФ Владимиру Путину, в значительной степени профинансировал трехдневную свадьбу Дональда Трампа-младшего на частных островах на Багамах, сообщает ProPublica.

По данным издания, Кремлев оплатил счета на сотни тысяч долларов, включая аренду одного из островов, где проходил прием и размещались гости, а также фейерверк. Его команда участвовала в организации мероприятия.

Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую финансировал «Газпром». Платежи за свадьбу, как утверждается, поступили от связанной с IBA структуры в Дубае.

На церемонии присутствовали около 50 человек, в том числе Джаред Кушнер, Эрик Трамп и сам Кремлев. По словам собеседников ProPublica, группа сопровождавших олигарха русскоязычных гостей привлекла внимание других участников свадьбы.