Еще одним важным направлением в сфере высшего образования является расширение охвата международными программами двойных дипломов. Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на конференции, посвященной началу нового учебного года.

По его словам, в Азербайджане продолжается реализация уже действующих программ двойных дипломов с зарубежными университетами, а также расширяется перечень специальностей и вузов, охваченных такими проектами. В частности, продолжается программа между Бакинским инженерным университетом и южнокорейским университетом. Азербайджанский государственный аграрный университет совместно с Эгейским университетом Турции реализует программу двойных дипломов по направлению «агроинженерия».

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности продолжает сотрудничество с Университетом Уорика по направлениям энергетики, экономики и инженерии. Между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона реализуется программа в области управления образованием. Кроме того, продолжаются программы между ADA University и Университетом Джорджа Вашингтона в области компьютерных наук, а также энергетики, экономики и инженерии.

Расширение охвата продолжается и за счет новых проектов. С этого года несколько инженерных специальностей в Карабахском университете реализуются совместно со Стамбульским техническим университетом.