В Азербайджане в этом году сокращено количество мест для приема на педагогические специальности. Об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге.

По его словам, на педагогические специальности в этом году принято 7 540 человек, тогда как в предыдущие годы этот показатель достигал 11 тысяч.

«Наша логика заключается в том, что, сокращая прием на педагогические специальности, мы можем повысить качество: проходные баллы становятся выше», — отметил министр.

Амруллаев подчеркнул, что министерство выступает за подготовку количества учителей, необходимого системе образования.

«Одной из главных причин, побудивших нас сократить эти цифры, стало то, что многие студенты, поступившие в вузы на педагогические специальности с низкими баллами, после выпуска не могут набрать даже минимальный балл на наших экзаменах по приему на работу (MİQ)», — сказал он.

Министр отметил, что в этом году по сравнению с 2022–2023 учебным годом количество мест было сокращено на 3 690. При этом, по его словам, в ближайшие годы возможны дальнейшие сокращения, однако они не будут резкими.

Амруллаев также заявил, что прием на педагогические специальности постепенно становится более конкурентным. В частности, растет число абитуриентов, поступающих с высокими результатами — более 500 баллов.

«Если учесть, что через четыре года эти же люди примут участие в экзаменах по приему учителей на работу, то превращение профессии учителя в конкурентоспособную всегда идет на пользу нашей стране», — подчеркнул министр.

Как сообщил Амруллаев, в этом году в высшие учебные заведения Азербайджана на программы бакалавриата и магистратуры принято более 76 тысяч человек. Из них 64 469 мест приходится на бакалавриат, около половины — 30 235 мест — составил государственный заказ. На магистратуру было выделено 18 384 места.