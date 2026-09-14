Посольство США в Азербайджане рассказало о визите временного поверенного в делах Эми Карлон в Ханкенди и Шушу, организованном Министерством иностранных дел Азербайджана.

Как отмечается в сообщении дипломатического представительства, в ходе поездки Карлон вместе с руководителями других дипломатических миссий ознакомилась с культурным наследием региона и его экономическим развитием.

В Ханкенди временный поверенный посетила комплекс железнодорожного и автобусного вокзалов, культурный центр, Парк Победы, стадион Ханкенди, Карабахский университет и местную швейную фабрику.

В Шуше Карлон посетила ряд важных объектов, в том числе новую Шушинскую мечеть, мечеть Ашагы Говхар-Аги, центральную площадь Шуши, Центр творчества Шуши и исторические крепостные стены города.

В посольстве США подчеркнули, что эта поездка вновь продемонстрировала, что мир и сотрудничество способны открыть новые возможности для Азербайджана и Южного Кавказа в сферах региональной взаимосвязанности, торговли, инвестиций и процветания.

В дипломатическом представительстве отметили, что визит позволил представителям дипломатического корпуса непосредственно ознакомиться с культурным наследием и экономическим развитием Ханкенди и Шуши.