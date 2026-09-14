Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не поддерживает проведение референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом заявил представитель главы британского правительства, передает Sky News.

По его словам, Бернэм привержен сохранению единства Соединенного Королевства и намерен реализовывать обещанные изменения во всех четырех его частях.

«Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не занимаются разделением общества», — отметил представитель премьера.

Он добавил, что правительство сосредоточится на снижении финансовой нагрузки на домохозяйства и укреплении экономической безопасности, а не на конституционных дебатах и проведении новых референдумов.