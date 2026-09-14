В Азербайджане, вероятнее всего, будут установлены определенные требования к одежде педагогов, но единой формы не будет. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге для журналистов.

По его словам, соответствующие изменения в законодательстве уже произошли, и в ближайшие дни ожидается вступление новых правил в силу.

«Речь идет не о какой-то единой форме, а скорее о предъявляемых требованиях», — отметил Амруллаев.

Министр подчеркнул, что учителя должны соблюдать определенные правила в одежде, поскольку она влияет как на процесс обучения и поведение учащихся, так и в целом на школьную среду. После вступления новых правил в силу общественности будут даны соответствующие разъяснения.