Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о возвращении в активную политическую борьбу против нового правительства страны во главе с Петером Мадьяром.

«Период снисходительного отношения к «неокоммунистам» закончился. Мы принимаем вызов и вступаем в борьбу!» – написал Орбан в Facebook.

Он отметил, что миссия его партии «ФИДЕС» заключается в сохранении суверенитета Венгрии, тогда как возглавляемая Мадьяром партия «Тиса» стремится превратить страну «в колонию», где роль «колониального хозяина» отводится Брюсселю.

По мнению Орбана, новые власти уже взяли под контроль политическую сферу и теперь стремятся «прибрать к рукам и экономику».

Экс-премьер подчеркнул, что терпение «ФИДЕС» иссякло, поэтому пришло время для начала «национального сопротивления». На следующей неделе руководство партии Орбана проведет двухдневное совещание, на котором будет определена дальнейшая стратегия.

Напомним, в апреле «ФИДЕС», находившийся у власти 16 лет, потерпел поражение на парламентских выборах. Победу одержала партия «Тиса» во главе с Мадьяром.