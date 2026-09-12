Во Франции вечером 11 сентября сошел с рельсов пассажирский поезд.

Инцидент произошел неподалеку от города Клеон в северной части страны. В поезде находились более 180 пассажиров.

В результате 44 человека получили ранения; одну женщину госпитализировали в критическом состоянии, у остальных — незначительные травмы.

Полиция официально сообщила, что причиной стало столкновение с «неопознанным предметом».

Источники BFM рассказали, что приоритетной версией в расследовании считаются чьи-то злонамеренные действия — на путях был обнаружен обломок рельса, «которого там быть не должно».