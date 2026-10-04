Президент США Дональд Трамп заявил, что считает важным поддерживать хорошие отношения с руководителями государств, обладающих ядерным оружием.

«Председатель (КНР) Си (Цзиньпин) недавно уехал», – сказал Трамп на митинге в штате Огайо, подразумевая состоявшийся 23–25 сентября государственный визит китайского лидера в США.

По словам американского президента, его ранее спрашивали, «почему он так любезен» с Си Цзиньпином.

«Разве не хорошо ладить с лидерами огромных государств, огромных ядерных государств? Разве не здорово поддерживать хорошие отношения?» – объяснил Трамп.

Он также указал, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером.

«Мы отлично ладим. И я отлично лажу с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном», – сказал американский президент.

Трамп добавил, что между Ираном и другими государствами есть принципиальное различие: Исламская республика никогда не получит ракету с ядерной боеголовкой.