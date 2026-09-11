Акционеры Bank Respublika и AccessBank одобрили основные условия сделки, предусматривающей покупку Bank Respublika 100% акций AccessBank.

Завершить сделку планируется до ноября 2026 года. В рамках соглашения нынешние акционеры AccessBank получат вновь выпущенные привилегированные акции Bank Respublika и станут владельцами в совокупности 25% его уставного капитала.

После завершения сделки оба банка на первом этапе продолжат работать отдельно, а затем будут объединены в единый банк после выполнения регуляторных требований.

Совокупные активы объединённого банка составят около 4,5 млрд манатов, кредитный портфель — 3,3 млрд манатов.