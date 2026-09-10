Естественный прирост населения Азербайджана в 2025 году составил 36 041 человека — это один из самых низких показателей за весь период представленной статистики.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в прошлом году в стране родились 95 875 детей, тогда как число умерших составило 59 834 человека. Таким образом, на каждую тысячу жителей приходилось 9,4 рождения и 5,8 смерти, а естественный прирост составил 3,6 человека на тысячу населения.

Для сравнения, ещё в 2015 году в Азербайджане родились 166 210 детей, а естественный прирост составлял 111 513 человек. За десять лет рождаемость сократилась более чем на 70 тысяч, а естественный прирост — более чем на 75 тысяч человек.

Тенденция снижения рождаемости особенно заметна после 2016 года. Если в 2016-м в стране зарегистрировали 159 464 рождения, то в 2019 году — уже 141 179, в 2020-м — 126 571, в 2021-м — 112 284, а в 2024 году — 102 310. В 2025 году показатель опустился ниже отметки в 100 тысяч рождений — до 95 875. При этом число смертей в последние годы остаётся значительно выше, чем до пандемии. В 2019 году было зарегистрировано 55 916 смертей, в 2020-м — 75 647, в 2021-м — 76 878. В 2025 году умерли 59 834 человека.

На этом фоне естественный прирост, который в течение десятилетий измерялся десятками тысяч человек ежегодно, продолжает сокращаться. Для сравнения: в 1950 году естественный прирост составлял 62 534 человека, в 1960-м — 139 931, в 1970-м — 116 470, в 1980-м — 111 910, а в 1990-м — 140 170. Пиковые значения в представленной статистике пришлись на начало 1960-х годов. В 1961 году естественный прирост составил 143 209 человек, а в 1963 году — 144 803 человека.

После этого показатель постепенно снижался, однако оставался высоким вплоть до 1990-х годов. В 1991 году естественный прирост составлял 145 694 человека, после чего началось его устойчивое сокращение.

Особенно заметное падение произошло в 1990-е годы: с 130 106 человек в 1992 году до 71 244 в 1999-м. В начале 2000-х естественный прирост стабилизировался на уровне около 64–70 тысяч человек в год, а затем вновь начал расти. В 2011 году он достиг 122 310 человек, после чего последовал новый период снижения.