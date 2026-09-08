В последние годы тема продовольственной безопасности приобрела чрезвычайную актуальность. Нарушение глобальных цепочек поставок, ухудшение климатических условий и участившиеся конфликты сокращают предложение сельскохозяйственной продукции во многих странах и делают зависимость от внешних поставок все более рискованной. В этих условиях Азербайджан также пытается повысить устойчивость собственного аграрного сектора, одновременно приспосабливая его к дефициту земли и воды.

Именно в этом контексте следует рассматривать решение Совета по аграрным субсидиям от 7 сентября, которым существенно расширяются направления государственной поддержки сельского хозяйства. Новые меры охватывают тепличные хозяйства, молочное производство, садоводство, хлопководство, виноградарство, рыбоводство и отдельные виды продукции в Нахчыване. По существу, речь идет об одном из первых практических механизмов реализации Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы, утвержденной в мае.

Главная особенность нового подхода заключается в том, что государство стремится не просто увеличить объем производства, а постепенно перевести сельское хозяйство на более интенсивную модель. Необходимость такого перехода связана с целым рядом накопившихся проблем. В Азербайджане ограничены пригодные для сельского хозяйства земельные и водные ресурсы, сохраняется деградация и засоление части орошаемых земель, значительная часть хозяйств раздроблена на небольшие участки, а устаревшие системы орошения приводят к большим потерям воды. На этом фоне изменение климата делает объем осадков и доступность воды все менее предсказуемыми. В результате дальнейшее расширение посевных площадей становится не только сложным, но и экономически неэффективным. Поэтому ставка делается на другой путь — получать больше продукции с уже используемой земли за счет повышения урожайности, современных систем орошения, интенсивных садов и теплиц.

Это наглядно видно на примере хлопководства. Выбор именно этой отрасли не случаен, поскольку хлопок относится к числу наиболее водозатратных сельскохозяйственных культур. При традиционном орошении субсидия составит 200 манатов за тонну, при использовании спринклерных и пивотных систем — 215 манатов, а при капельном орошении — уже 300 манатов. Таким образом, государство напрямую связывает размер поддержки с эффективностью использования воды.

В этом отношении новая аграрная политика одновременно становится частью зеленой повестки Азербайджана. Капельное орошение, современные теплицы, интенсивные сады и повышение урожайности позволяют получать больше продукции без пропорционального увеличения потребления земли и воды. Причем для Азербайджана это уже не столько вопрос следования мировому экологическому тренду, сколько экономическая необходимость в условиях изменения климата и растущего дефицита водных ресурсов.

Другое направление связано непосредственно с продовольственной безопасностью. Например, государство впервые начинает выплачивать 7 гяпиков за каждый литр охлажденного сырого молока, поставленного зарегистрированному переработчику или приемному пункту. При поставках через кооператив субсидия увеличивается еще на 20%. Тем самым стимулируется не только производство молока, но и создание устойчивой цепочки от фермера до перерабатывающего предприятия, повышение качества продукции и вывод ее в официальный оборот.

Не случайно появляется и первое прямое субсидирование аквакультуры. Ухудшение экологического состояния Каспия и сокращение его биоресурсов ограничивают возможности традиционного рыболовства. В этих условиях государство пытается компенсировать сокращение естественной ресурсной базы развитием искусственного рыбоводства. Производители лососевых и осетровых будут получать 2 тыс. манатов за тонну, карповых и сомовых — 600 манатов. Это должно увеличить предложение местной рыбы и одновременно снизить нагрузку на естественные запасы Каспия, что также вписывается в зеленую повестку.

Однако внутренним рынком новая политика не ограничивается. Параллельно государство стимулирует производство продукции с высоким экспортным потенциалом и большей добавленной стоимостью. Отсюда субсидии на интенсивные виноградники, аронию, эфиромасличную розу и создание бутиковых виноделен. В частности, поддержка сверхинтенсивных виноградников достигает 20 тыс. манатов на гектар, а к 2030 году планируется создать около 20 небольших винодельческих хозяйств. Расчет делается на переработку сельхозсырья внутри страны, создание собственных брендов и экспорт более дорогой конечной продукции.

Таким образом, мы видим желание изменить сам подход к практике субсидирования. Государство все чаще поддерживает не просто произведенный гектар или тонну, а определенную модель ведения хозяйства — экономное использование воды, применение современных технологий, официальную сдачу продукции на переработку и создание большей добавленной стоимости.

В конечном счете новая система должна решить две взаимосвязанные задачи. С одной стороны, повысить устойчивость внутреннего продовольственного рынка, с другой — сделать сельское хозяйство более доходным и экспортно ориентированным. Впрочем, реальный эффект этих мер можно будет оценить только после того, как они заработают на практике.