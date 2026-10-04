Шесть лет назад, 4 октября 2020 года, Гянджа подверглась первой ракетной атаке со стороны армянских вооруженных сил во время 44-дневной Отечественной войны, в результате которой погиб мирный житель и еще 32 человека получили ранения.

Около 10:00 ракеты были выпущены по второму по величине городу Азербайджана и упали в густонаселенном районе, где находились частные дома и двухэтажный жилой дом. Помимо жилых зданий, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и исторические сооружения.

Эта атака стала одним из первых крупных ударов по территории Азербайджана за пределами непосредственной зоны боевых действий.

Погибшим стал мирный житель Тунар Алиев.

После ракетного удара генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил, что предварительное расследование установило действия, направленные на умышленное убийство гражданского населения и создание паники. Предварительным следствием было доказано, что ответственность за эти действия несет главарь сепаратистского режима в Карабахе Араика Арутюняна.

«В связи с этим в отношении Араика Арутюняна Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны) 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 (нарушение норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта), 117.2 (преступное командование в ходе вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство), 186.3 (умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218.3 (создание преступного сообщества/организации), 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством АР) УК Азербайджана, а проведение расследования поручено следственному управлению надзорного ведомства», – говорится в заявлении генпрокурора.

Всего во время второй Карабахской войны Гянджа пять раз подвергалась обстрелам с применением тяжелой артиллерии и ракет – 4, 5, 8, 11 и 17 октября. В результате этих атак погибли 26 человек, 175 получили ранения. Ущерб был нанесен гражданской инфраструктуре и транспортным средствам.

В целом в результате военной агрессии Армении во время 44-дневной войны погибли 93 мирных жителя Азербайджана, в том числе 12 детей и 27 женщин. Еще 454 гражданских получили ранения.

Также были повреждены или уничтожены 12 292 жилых и нежилых здания, 288 транспортных средств и 1 018 фермерских хозяйств.