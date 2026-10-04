Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Западных Балкан, однако призвал не ставить Москву, Анкару и Пекин в один ряд.

«Да, Россия – реальная угроза. Но у Китая нет имперской повестки, это просто реальность, с которой всем приходится считаться», – сказал Рама в интервью немецкой газете Welt.

Албанский премьер также отверг опасения по поводу влияния Турции в регионе.

«Турция не представляет опасности для Западных Балкан. Я вижу только братское вмешательство ради стабильности и мира», – указал он.

По словам Рамы, Западные Балканы остаются географическим и политическим разрывом внутри Европы, который Евросоюзу необходимо закрыть за счет дальнейшего расширения. Он отметил, что существующий вакуум создает возможности для влияния различных сил.

При этом Рама призвал Европу не изолироваться и сохранять возможность выстраивать отношения с разными мировыми игроками. Он отдельно подчеркнул, что не считает Китай угрозой для региона.

Говоря о будущем Западных Балкан, премьер-министр Албании призвал ЕС ускорить интеграцию стран региона и не оставлять их в длительном ожидании членства. По его словам, семь стран, стремящихся вступить в Евросоюз, следует постепенно включать в европейскую систему, не обязательно сразу предоставляя им все права полноправного членства.