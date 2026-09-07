В Казахстане планируют до 2029 года пробурить порядка 320 разведочно-оценочных скважин для открытия новых нефтегазовых месторождений и восполнения ресурсной базы страны, сообщает Министерство энергетики республики.

По словам вице-министра энергетики Ерлана Акбарова, увеличение объемов бурения должно обеспечить новые геологические открытия и восполнение запасов углеводородов. Согласно прогнозам ведомства, в 2026 году объем разведочно-оценочного бурения может составить около 80 скважин, а в 2027–2028 годах — достигать 120 скважин ежегодно.

Особое внимание будет уделено малоизученным осадочным бассейнам, которые, по оценке министерства, обладают значительным нефтегазовым потенциалом. Порядок предоставления таких участков был упрощен: после поступления заявки Минэнерго должно провести аукцион в течение десяти рабочих дней.

Рабочая программа предусматривает проведение сейсморазведочных работ как минимум на 30% территории участка в первые три года с последующим бурением разведочных скважин.

Одним из приоритетов также станет увеличение доли казахстанских товаров и услуг в буровой отрасли.

Акбаров подчеркнул, что власти Казахстана рассчитывают сформировать устойчивый и конкурентоспособный рынок буровых услуг. Ожидается, что реализация планов позволит увеличить запасы, развивать местное производство, создавать квалифицированные рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления.