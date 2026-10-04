Иран сохранил все необходимое для производства баллистических ракет и других вооружений, заявил советник командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Али Балали.

«Цепочка поставок для производства вооружений и ракет в Иране остается полностью нетронутой», – сказал Балали в беседе с представителями государственных СМИ, передает телеканал Al Jazeera.

По его словам, у Ирана нет проблем ни в одной из сфер, необходимых для оборонного производства. Все компоненты для выпуска ракет производятся внутри страны, а часть из них может поставляться на экспорт, отметил совет командующего.

«Мы можем продолжать борьбу столько, сколько потребуется», – указал он.

Балали также заявил, что Иран самостоятельно развивает технологии производства ракет и не нуждается в иностранной помощи. По его словам, страна опирается на собственные возможности и учитывает оперативные требования при разработке новых систем.