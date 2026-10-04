Япония выразила решительный протест США после убийства жительницы Окинавы, в котором подозревают американского морпеха, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

«Это совершенно возмутительно и непростительно, мы испытываем глубокое негодование», – привело его слова агентство Kyodo.

Полиция Окинавы арестовала 20-летнего военнослужащего США по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Морпех приписан к авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма на Окинаве. По данным полиции, тело 39-летней женщины обнаружили в номере одного из местных отелей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военнослужащий и женщина вместе вошли в номер, а спустя некоторое время он вышел один. Личные вещи погибшей также пропали.

На допросе мужчина полностью отрицает свою вину, уточнило Kyodo.

Корпус морской пехоты США на Окинаве заявил о «глубочайших сожалениях семье погибшей» и подчеркнул, что «с максимальной серьезностью» относится к случившемуся и оказывает содействие японским властям в расследовании.