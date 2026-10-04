Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом, где ожидается его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

«Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украины нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас», – заявил Мерц на вокзале по прибытии.

Канцлер отметил, что для Украины начинается пятая военная зима. По его словам, Россия продолжает наносить удары по городам, жилым домам и теплоэлектростанциям. При этом Мерц подчеркнул, что украинцев не удастся сломить.

Глава немецкого правительства также сообщил о предстоящей встрече с Зеленским и заявил, что подтвердит готовность Германии сохранять поддержку Украины.

«Наше партнерство – это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными», – сказал канцлер.

Это первый визит Мерца в Украину с мая 2025 года.