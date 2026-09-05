Будет осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Как сообщает АПА, 5 вагонов пшеницы общим весом 355 тонн, 3 вагона удобрений весом 180 тонн и 2 вагона древесины весом 138 тонн будут отправлены в тот же день в направлении Бёюк-Кесика.

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено около 60 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тонны древесины.