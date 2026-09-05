Казахстан планирует к 2030 году увеличить совокупную мощность своих морских портов с 21,8 млн до 30 млн тонн, сообщают СМИ.

За последние пять лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) вырос в 5,6 раза — с 800 тыс. до 4,5 млн тонн.

«В настоящее время продолжается развитие портов Актау и Курык. Ведутся строительство новых терминалов, дноуглубительные работы, реконструкция причалов и расширение морского флота. До 2029 года Казахстан планирует приобрести еще восемь судов, включая сухогрузы и контейнеровозы», — отмечает правительство.

Ожидается, что модернизация инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность ТМТМ с 6 млн до 10 млн тонн в год.

«Одновременно в стране расширяют железнодорожную инфраструктуру. За последние пять лет построено и модернизировано около 5 тыс. км путей, а объем транзитных перевозок достиг 33 млн тонн. В ближайшие три года планируется строительство и обновление еще 2,2 тыс. км железных дорог», — подчеркивается в информации.