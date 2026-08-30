Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться перед лицом общего врага в лице США и Израиля и противостоять их планам.

«Мой настоятельный и неоднократный совет правителям исламских стран, особенно стран региона Западной Азии и Персидского залива, заключается в том, чтобы распознать своего настоящего врага, понять его замысел и противостоять ему. Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы (мусульман)», – подчеркнул он в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства».

Хаменеи заявил, что США и Израиль ведут борьбу не только против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке. По его утверждению, их противостояние направлено против мусульман в целом, «включая народы Западной Азии и Северной Африки».