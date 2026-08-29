Американский журналист Такер Карлсон призвал немедленно отстранить президента США Дональда Трампа от должности в случае, если тот рассматривает возможность первым применить ядерное оружие.

«Если президент активно рассматривает возможность применения ядерного оружия первым, этого человека следует немедленно отстранить от должности. Это должна быть красная линия», – заявил Карлсон.

Журналист также задался вопросом, почему не предпринимается попытка немедленно отстранить Трампа от должности. Он добавил, что любой, кто допускает подобные разговоры, является непригодным для этой должности.